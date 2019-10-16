"تولاى" صاحبة واقعة الاشتباه بالالتهاب السحائي: صحتي كويسة وراجعة لصحابي قريب

نشرت صفحة أهالي الإسكندرية، على فيس بوك، فيديو للتلميذة تولاي إيهاب، الطالبة بمدرسة مصطفي النجار بمنطقة سموحة والتي أُشيع أنها مصابة بالاشتباه بالالتهاب السحائي ومحجوزة داخل مستشفى خاصة، حيث تبين وفقا للتقرير النهائي الذي أصدرته مديرية الشئون الصحية، أنها ليست مصابة بالالتهاب السحائي بل مصابة بالالتهاب الدماغي غير معدي.

وقالت التلميذة تولاي لتطئمن أولياء الأمور والتلاميذ أنها بصحة جيدة، وأن حالتها تتحسن وأنها ستعود قريبا إلى المدرسة وإلى أصحابها بعد تحسن حالتها.

وأكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم على أن الدراسة تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات والمعلمين في المدرسة، وأنه جرى تعقيم المدرسة منذ أيام، قبل بدء الإصابة، مؤكدًا أن التلميذة بحالة مستقرة وغير مصابة بالالتهاب السحائي وما أُثير عاري تماما من الصحة.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد نفت في بيان سابق، ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهورحالتي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت المديرية على أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائي جاءت سلبية.

نشرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية التقرير الطبي الخاص بالطفلة تولاي إيهاب محمد عوض التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة - الصادر عن مستشفى أندلسية، والذي يؤكد أن الحالة المشتبه فيها تبين بعد الفحص الإكلينيكي والمعملي عدم إصابتها بالالتهاب السحائي، وإصابتها بالتهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي (إنتيروفيروس).

وتهيب المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.