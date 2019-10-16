تنظم وزارة الشباب والرياضة البرنامج العربي الثالث لمصممي العروض الرياضية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية، والتعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، إضافة إلى تبادل الخبرات للمشتركين في ما بينهم.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للمشاركة في البرنامج العربي الثالث لمصممي العروض الرياضية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة:

شروط المشاركة في البرنامج العربي الثالث لمصممي العروض الرياضية

أن يكون المشترك حاصلا على درجة الدكتوراة في مجال العروض والمهرجانات الرياضية.

إن يكون المشترك حضر إحدى البرنامجين السابقين.

أن يكون مجال عمله في تصميم العروض الرياضية وله خبرات وتطبيقات لا تقل عن خمس سنوات.

ألا يقل عمر المشترك عن 25 عاما وألا يزيد عن 45 عاما.

تقديم CD به بعض الأعمال التنفيذية التي قام بها المشترك في مجال العروض الرياضية .

خطوات التقديم للاشتراك في البرنامج العربي الثالث لمصممي العروض الرياضية

على المشترك مليء البيانات الخاصة بالبرنامج عبر الرابط الإلكتروني من هنا.

تقديم صورة شخصية

صورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي

تسديد مبلغ قدره 2000.

تسديد قيمة المشاركة في البرنامج والحقيبة الدراسية والمحتوى العلمي على أن يتم تحويل المبلغ على بنك CIB.