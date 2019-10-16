أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية تُعد زيارة مهمة للغاية، خاصة أنها تُعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري لواشنطن منذ 2005 أي منذ 14 عامًا، حيث لم يحدث أن زار رئيس وزراء مصري واشنطن والتقى بالمسؤولين الأمريكيين بعد 2005.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، أن اللقاءات التي أجراها مدبولي مع المسؤولين في واشنطن كانت ناجحة للغاية، حيث إن رئيس الوزراء استهل زيارته بلقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وناقش معه العديد من الموضوعات خاصة العدوان التركي على الأراضي السورية، وكان هناك توافق بين الجانبين المصري والأمريكي على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وانسحاب العدوان التركي من الأراضي السورية.

وأوضح أن مدبولي ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي ملف سد النهضة منذ بدء المفاوضات وحتى توقفها، وشرح له كل ما يتعلق بهذا الملف منذ بدء المفاوضات وقدم له شرحًا وافيا حول الملف، وأكد مدبولي خلالها أن قضية مياه نهر النيلة قضية حياة أو موت للشعب المصري، مشيرًا إلى أن مدبولي عقد لقاءا مع قيادات الكونجرس الأمريكي من أجل اطلاعهم على آخر التطورات داخليا وإقليميا.

وتابع: "أمس عقد مدبولي لقاء مع زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، وكان اللقاء إيجابي للغاية، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أحد أصدقاء مصر بقوة في الكونجرس أشاد بما يجرى في مصر من إصلاحات الاقتصادية"، وعلى الملف الاقتصادي التقى مدبولي رئيس البنك الدولي وحضر اللقاء كافة الوزراء المشاركين في الوفد، موضحًا أن الوفد كان على أعلى مستوى.