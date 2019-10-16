دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الشركاء الأوروبيين والدول الأعضاء مع بلاده في داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى اتخاذ إجراء حازم لوقف الهجرة غير القانونية وتعزيز الحدود السيادية لها.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالبيت الأبيض، أن إحكام السيطرة على قضية الهجرة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي للدول وحماية الرفاهية لمواطنيها.

وأشار ترامب، إلى القانون الذي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة لحماية حدودها، رغم عدم تأييد الديمقراطيين، ورغبتهم في فتح الحدود، كما أعرب الرئيس الأمريكي، عن تقديره للمكسيك بسبب مساندتها له أكثر من النواب الديمقراطيين في بلاده، وأكد ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات صارمة لإزاحة المهاجرين غير القانونيين بسرعة عن أراضيها، وإعادتهم إلى دولهم ووجه الشكر إلى قادة دول جواتيمالا وهندوراس والسلفادور لاستقبالهم الآلاف من هؤلاء المهاجرين العائدين لبلادهم.