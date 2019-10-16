توجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومجلس الوزراء، بالشكر إلى الدول التي وقفت إلى جانب لبنان وبذلت جهودا لمساعدته عقب اندلاع موجة الحرائق التي عمت مناطق عديدة من البلاد، مشيرا إلى أنه في مقدمة هذه الدول: مصر والمملكة العربية السعودية وقبرص والأردن واليونان وإيطاليا.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء - إن المؤسسات اللبنانية، لا سيما الدفاع المدني والإطفاء والقوى الأمنية، أظهرت تلاحما كبيرا في سبيل إخماد الحرائق.

وأشار الجراح، إلى أن الحكومة كلفت الهيئة العليا للإغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار التي نجمت عن الحرائق على مدى اليومين الماضيين، موضحا أن وزارة العدل فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب هذه الحرائق، وكذلك تم تكليف وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب هذه الحرائق، والعقبات التي واجهتمهما والخطوات التي يجب على مجلس الوزراء اتخاذها منعا لتكرر الأمر مرة أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الإعلام اللبناني، أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، في مقدمتها رفع الرسوم على التبغ، والموافقة على تركيب كاشفات ضوئية "سكانرز" على المعابر والحدود في سبيل ضبط عمليات التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة العامة.

وأوضح الجراح، أن الحكومة أقرت إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي تراءى لمجلس الوزراء، ألا لزوم لها وأنه يمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، مشيرا إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بإجراء جرد بعقارات الدولة تمهيدا لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها، ووضع برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 470 مليار ليرة لبنانية (نحو 314 مليون دولار)، لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي سبق وأن أقرت في مجلس النواب، على نحو من شأنه أن يشكل دفعا مهما للاقتصاد.