دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء والآباء الرسل بلوفان ببلجيكا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم، إن قداسة البابا تواضروس الثاني صلى القداس الإلهي بالكاتدرائية المدشنة، موضحا أن تدشين الكاتدرائية يأتي في ثانِ أيام زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى بلجيكا.

وقدمت فرق كورال الخاصة بالشباب والأطفال مجموعة من الترانيم والألحان الروحية والكنسية ابتهاجا بزيارة البابا تواضروس الثاني وتدشين الكاتدرائية الجديدة.

ويجري قداسة البابا تواضروس الثاني، منذ يوم الأربعاء الماضي، جولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا بدأها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا كما التقى عددًا من المسئولين الرسميين بفرنسا كما زار سفارتينا بباريس وبروكسل.