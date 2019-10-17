ساد التفاؤل في بروكسل، مساء اليوم، بشأن التوصل إلى اتفاق مع لندن حول خروح بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في ختام محادثات ماراتونية بين الطرفين، على أمل أن يكون العمل جاريا "لوضع اللمسات الأخيرة" عليه قبل بضع ساعات من بدء قمة دول الاتحاد الاوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من تولوز جنوب غربي فرنسا، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أريد أن أصدق أن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق".

وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "نحن على وشك الانتهاء والوضع واعد"، مشيرا إلى تسوية كل النقاط العالقة "باستثناء مسألة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأيرلندا الشمالية"، لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر فضل سياسة الحذر، قائلا: "لم ننته بعد".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال اجتماع لحكومته، إن "هناك فرصة للتوصل الى اتفاق جيد، لكن لا تزال بعض النقاط عالقة"، وحتى الظهر لم تكن الأجواء أجواء تفاؤل، فقد صرح المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس، أنه "لا تزال هناك مشاكل كبيرة عالقة بحاجة الى تذليل".