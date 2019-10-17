أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، سيكون منتصف ليل يوم السبت 26 أكتوبر الجاري.

وذكرت السلطة، في بيان مساء اليوم، أنه "طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات المعدل فإن إيداع الترشح يتم في ظرف الـ40 يومًا على الأكثر التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين للتصويت وعليه فان آخر أجل موعد لاستقبال ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون السبت 26 أكتوبر الجاري في منتصف الليل".

وأضافت السلطة: "شروط الترشح للرئاسة الواردة في المادة 87 من الدستور وقانون الانتخابات، تتضمن أن يودع طلب الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المرشح شخصيًا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأن يتضمن الطلب اسم المرشح ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق طلب الترشح بملف يحتوي على عدة وثائق إضافة إلى استمارات جمع توقيعات التأييد من 50 ألف مواطن".

وطلبت السلطة من المرشحين تحديد موعد مسبق لتحديد عملية الاستقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.