كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، النقاب أن مساعي الوساطة التي قام بها مؤخرا بين السعودية وإيران جاءت بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خان، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لقد طلب ترامب مني أن أساعد في نزع فتيل التوتر من خلال القيام بالوساطة مع إيران"، موضحا أن ترامب طلب منه أيضا في الشهر الماضي التوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر خان من عواقب تصعيد النزاع بين السعودية وإيران، وقال إن "قوع حرب بين الدولتين سيكون بمثابة كارثة"، مشيرا إلى أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن كان يتصدر قائمة المباحثات التي أجراها مؤخرا في السعودية وإيران.

كان رئيس الوزراء الباكستاني قد زار طهران، الأحد الماضي، ثم توجه إلى السعودية أمس الثلاثاء في إطار جولة تستهدف نزع فتيل التوتر بين طهران والرياض، فيما وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مباحثات رئيس الوزراء عمران خان في كل من إيران والمملكة العربية السعودية لنزع فتيل التوتر بين البلدين بأنها "مشجعّة".