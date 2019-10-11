قال مسؤولان في الحكومة الباكستانية، اليوم، إن رئيس الوزراء، عمران خان، يعتزم زيارة إيران غدًا السبت أو بعد غد الأحد، وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن مسؤولين باكستانيين، لم تذكر أسماءهما -أحدهما في مكتب عمران خان- أكدا على الترتيب المسبق لهذه الزيارة وأنها ستتم خلال أيام قليلة، ونقلت القناة عن المسؤول الباكستاني في مكتب خان قوله "سيغادر رئيس الوزراء متوجهًا إلى إيران غدًا على الأرجح أو يوم الأحد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، قد قال أمس الخميس إن عمران خان من الممكن أن يزور كلاً من المملكة العربية السعودية وإيران.وتأتي زيارة خان لإيران بعد أسابيع من إعلانه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب منه المساعدة في حل التوترات القائمة بين الرياض وطهران.