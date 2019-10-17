أعلن السودان، اليوم، وقفا دائما لإطلاق النار في الولايات التي تشهد نزاعا، مع اتهام حركة مسلحة متمردة رئيسية القوات الحكومية بمواصلة قصف مواقعها.

وتستضيف عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين عن حركتين مسلحتين رئيسيتين، تضم حركات أصغر، قاتلتا قوات الرئيس المعزول الآن عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وانطلقت المباحثات، أمس الأول الإثنين، وكان من المقرر أن تبدأ اليوم الاربعاء في جوبا أول مباحثات مباشرة بين الخصوم السياسيين في السودان.

وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، أنّها لن تستمر في المباحثات ما لم تنسحب الحكومة من منطقة القتال في جبال النوبة، وقالت إنّ القوات السودانية استمرت طوال الأيام العشرة الماضية في مهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي.

ومساء اليوم، أعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث.

وأكّد المجلس السياديّ، في بيان، أنّ "الجنرال عبدالفتاح البرهان أعن وقفا دائما لإطلاق النار للتأكيد على التزام الحكومة بالسلام"، موضحا أن "وقف إطلاق النار ساري منذ توقيع الإعلان".

ويسري وقف غير رسمي لإطلاق النار منذ إطاحة البشير، أبريل الماضي، بعد احتجاجات واسعة في ارجاء البلاد، وعزا المتحدث باسم الوفد السوداني الحكومي محمد حسن القتال لمهاجمة رعاة ماشية تجارا محليين، موضحا أنّ "الحكومة تتأسف وتدين بأشد العبارات هذه الأحداث المؤسفة التي تحدث في المنطقة وفي بعض الأجزاء الاخرى في البلاد".