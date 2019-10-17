باشرت وزارة الصحة في المدينة المنورة ممثلة بإدارة الطوارئ والأزمات، مساء أمس الأربعاء، حادث تصادم باص على طريق الهجرة، ووفاة أكثر من 30 راكبًا، وأثر ذلك تم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وتلقت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة بلاغًا في تمام الساعة الـ 07:22 مساء بالتوقيت المحلي، يفيد بتصادم مركبة من فئة (باص ركاب)، نتج منه 36 حالة وفاة في موقع الحادث، فيما بلغ عدد الإصابات 4 إصابات.

ونقلت فرقتين إسعافيتين أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجرى علاجهم، كما تم نقل 3 حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة المدينة، مؤيد أبو عنق، إنه جرى إرسال أربع فرق إسعافية من إدارة الطوارئ والأزمات للمساندة في الحادث في الموقع نفسه، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة "شيول"، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة 35 وإصابة 4 آخرين ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".