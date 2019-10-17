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مصر تطلب دعم البنك الدولي في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

مصر تطلب دعم البنك الدولي في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

محافظ الغربية: طنطا تستقبل مليوني زائر خلال مولد السيد البدوي

محافظ الغربية: طنطا تستقبل مليوني زائر خلال مولد السيد البدوي

كبير المرشدين السياحيين: كل حتة في غرب الأقصر فيها آثار.. الخير قادم

كبير المرشدين السياحيين: كل حتة في غرب الأقصر فيها آثار.. الخير قادم

محمد رمضان يقود طائرة وفاتورة التليفون.. أبرز تريندات جوجل

محمد رمضان يقود طائرة وفاتورة التليفون.. أبرز تريندات جوجل

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

"صحة بورسعيد": لا وجود لـ"الالتهاب السحائي" وتطعيم 40% من الطلاب مجانا

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