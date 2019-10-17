محافظ الغربية: طنطا تستقبل مليوني زائر خلال مولد السيد البدوي

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية احتفال مشيخة الطرق الصوفية بمولد سيدى أحمد البدوي بالسرداق المقام بمنطقة الساري بسيجر بطنطا وسط حشود المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

حضر الاحتفال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور عبد الهادي القصبي، قدم خلالها شكره وتقديره لمحافظ الغربية على اهتمامه الشخصي بالإعداد الجيد لفعاليات الاحتفال بالمولد البدوي.

ورحب محافظ الغربية في كلمته بزوار سيدى أحمد البدوي الذين حضروا لمدينة طنطا من داخل مصر وخارجها من مختلف الدول العربية والإسلامية للاحتفال بمولد السيد البدوي، حيث تستقبل مدينة طنطا خلال فترة الاحتفال أكثر من مليوني زائر من محبى ومريدي البدوي، مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الكبيرة وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، مقدما الشكر للجهات الأمنية بالمحافظة على جهودهم في تأمين الاحتفالات وكذا جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم فاعليات المولد الأحمدي وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار.