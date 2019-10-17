كشفت الدكتورة إيمان عبد البديع، عضو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع، تفاصيل المبادرة وعملها، حيث ذكرت أن المبادرة تقوم بإعداد مسح سمعي لحديثي الولادة، مؤكدة أن الكشف عن ضعف السمع الآن أصبح إلزاميًا وهناك خانة في شهادة الميلاد للتأكد من إجراء فحص ضعف السمع لدى حديثي الولادة.

وأضافت "عبد البديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، أن الكشف عن إجراء ضعف السمع ليس صعبًا وتم تدريب طاقم التمريض على القيام بها الكشف، لكي يكون الكشف متوفرا في كل الوحدات على كل أنحاء الجمهورية، موضحة: "المواطن مش هياخد شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، إلا بعد إجراء كشف ضعف السمع".

وأوضحت عضو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع، أن الكشف المبكر عن ضعاف السمع سيستمر وليس مؤقتًا، والكشف سيكون موجودا في كل المحافظات، مؤكدة أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة 200 الف جنيه مجانًا.