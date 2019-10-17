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"جريمة طما".. عامل يمزق جسد زوجة أخيه بـ13 طعنة أمام المارة لسوء سلوكها

"جريمة طما".. عامل يمزق جسد زوجة أخيه بـ13 طعنة أمام المارة لسوء سلوكها

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يضخ ملايين البكتيريا.. دراسة: كوب شاي يوميا يقوي جهاز المناعة

مصطفى الفقي: الفريق محمد فوزي أعاد جمع شتات الجيش عقب النكسة

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"خطاب": دواء معروف لعلاج السكري يقوي عضلة القلب

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البابا تواضروس الثاني: صححت مفاهيم البرلمان الأوروبي حول الأقباط

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