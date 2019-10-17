أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن فيلم "الممر" قد أحيا هذا العام أجواء حرب الاستنزاف من جديد؛ والتي لم يُهزم خلالها الجيش المصري حيث إنه لم يلتحم أو يشتبك، ولكن مصر هزمت سياسيا وليس عسكريا.

وأضاف الفقي، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبالرغم من هزيمة الجيش المصري في تلك المعركة سياسيا؛ قام الجيش في أعقابها بعمليات عدة مثل معركة رأس العش وشدوان وبورتوفيق وإغراق المدمرة إيلات، موضحا أن كل ذلك يؤكد عدم خسارة الجيش المصري في أي معركة قد خاضها من قبل.

وأشار المفكر السياسي إلى أن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة دائما ما تختار موضوعات مترابطة للحوار والنقاش خلال الندوات التثقيفية التابعة لها، متابعا: "شافوا في الأول أنهم يتكلموا عن الجهد الدبلوماسي المكمل للعمل العسكري سواء في حرب الاستنزاف أو حرب 1973 ثم ينتقلوا منها إلى ذكريات أحد أبطال الحرب ثم لأحد الشباب المتخصصين في الحروب الجديدة ومنها حرب الشائعات".