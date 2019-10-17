مصطفى الفقي: الفريق محمد فوزي أعاد جمع شتات الجيش عقب النكسة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الفريق محمد فوزي كان شخصية محورية في الجيش المصري؛ وهو الذي استطاع جمع شتات الجيش عقب هزيمة 1967 سياسيا، وكان رئيس الأركان في فترة النكسة حتى اختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لمنصب وزير الدفاع.

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن "فوزي" كان شخصية صارمة وعسكرية فذة، نجح بخططه في جمع شتات الجيش وتنظيمه من جديد بعد الفوضى التي لحقت به في أعقاب النكسة، موضحا أنه قد أعاد بناء الجيش كاملا؛ وهو ما كان يدركه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد قرار تحديد إقامته في قضية "مراكز القوى" وأعلن حينها تحديد إقامته وهو حزين جراء قراره "كان لا يستحق هذا ولكن السياسة لها أحكام".

وأشار المفكر السياسي إلى أن فلسفة العسكريين هو المضي في طريقهم دون الالتفات إلى المتغيرات اليومية: "هو ما بيشتغلش سياسة ولكنه عليه مهمة قتالية"، متابعا: "الثأر كان مستبد بالجنود والضباط المصريين لشعورهم بأنهم قد وضعوا في موقع لا يستحقونه وكان عليهم بالقيام بأعمال فدائية برا وبحرا وجوا من أجل إزالة الأمر الذي لحق بهم، ولذا تم بناء حائط الصواريخ المصري تمهيدا لحرب 6 أكتوبر 1973 في 40 يوما".