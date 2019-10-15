شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة " رعد 31 " مع الرماية بالذخيرة الحية التى تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ليظل رجالها فى أعلى درجات الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى لحماية بوابة مصر الغربية بكل الشجاعة والإخلاص.

تلى ذلك عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة و ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة ، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم وإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية فى كافة الأعمال التى توكل إليهم، ومقدما لهم التهنئه بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده التى ستظل شاهده على عبقريه المقاتل المصرى وإرادته الصلبة التى لا تعرف المستحيل.

وفى نهاية المرحلة ناقش القائد العام عدداً من القوات المشاركة بالمناورة فى أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة فى تنفيذ المهام وكيفية إتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال، وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات لدارسى الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المناورة.

وأشاد القائد العام بحماة بوابة مصر الغربية وجهودهم فى مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعيه وتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله بإعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أى مهمة مستقبلية توكل إليها.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة قادره على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافه المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائماً إلتزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائماً حصناً منيعاً لشعب مصر العظيم ودرعاً قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التى كلفهم بها الشعب.

كما أشاد القائد العام بسرعة تلبية الإحتياطى المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم فى المناورة رعد31 "، مؤكداً أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة فى الإنضباط والتفانى وخدمة الوطن .

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .