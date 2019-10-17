أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إسرائيل لم تشعر بالارتياح تجاه عرض "فيلم الممر" على الشاشات المصرية: "كانوا بيقولوا المصريين بيفتكروا الحاجات دي ليه، هما دايما استعدادهم للحرب وبيتصوروا أن إحنا الخصم الدائم".

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن إسرائيل وعلى الجهة المقابلة كثيرا ما تقوم بإنتاج أفلام مشابهة لـ"الممر"، موضحا أنه وعندما يقرأ أي شخص مذكرات جولدا مائير وموشيه ديان يشعر بأن مصر وجيشها شيء قوي: "حرب أكتوبر كانت زلزال حقيقي".

وأشار المفكر السياسي إلى أنه لم يكن أحد ليصدق بسقوط أكبر ساتر ترابي في العالم وأكبر مانع بحري مائي يخترق، متابعا: "كانت كل الكتابات ساعتها أن أمام الجيش المصري 50 عاما حتى يفكر في أن يقوم بأي عمل، كان في ذهنهم جثة هامدة ولم يكن هذا صحيحا على الإطلاق ولكنه كان يتحرك منذ يوم النكسة مباشرة".