شهدت مدينة الغردقة، صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة وتكاثف للغيوم والسحب، فيما ظهرت سحب منخفضة الى متوسطة على شمال وجنوب محافظة البحر الأحمر، وعدم استقرار في الأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار.

وأعلن مركز عمليات البحر الأحمر، أنَّه لا تأثير على الحركة المرورية، فيما استمرت حركة المطارات والموانئ في المحافظة الساحلية في معدلاتها الطبيعية.

رفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ، واتخذت كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق.