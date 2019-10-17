أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمشروع توصيل الصرف الصحي لمدينة قفط، رافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا محطة الرفع الرئيسية رقم 1، مشيرًا إلى أنَّه جرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة، ويجرى الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة تنفيذ بلغت 85% موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد "الهجان" محطة المعالجة "بركة الأكسدة" التي تشمل "12 حوض إنضاج وترددي ولاهوائي"، موضحا انه من المقرر أنَّ تستوعب 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولي وتصل توسعاتها إلى 40 ألف م3/يوم، مؤكّدًا أنَّ مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها .

الجدير بالذكر، أنَّ محافظة قنا وقعت -في وقت سابق- اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحي بمركزي قفط ونقادة بتكلفة تقدر بنحو 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج.