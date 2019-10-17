قالت إيمان الشريف الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، إنّ مشاركتها في مؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية في نسختة الخامسة الذي اختتمت فعالياته أمس، لم تكن الأولى لها، موضحة أنّ المؤتمر مهم للغاية وينتظره المصريون في الخارج، خاصة العلماء والمتخصصين.

وأضافت الشريف في لقاء مع برنامج "من قلب القاهرة" على إذاعة "راديو مصر" أنّ الغرفة التجارية المصرية البريطانية تسير على نفس نهج واستراتيجية الدولة، كي تحقق لها مردود ملموس، إذ اهتمت بمجالي الصحة والتعليم لما لهما من أولوية لدى الدولة، وكذلك نقلت الغرفة المعلومات وتدريب الأفراد والشركات التي تريد أن تستثمر في هذين المجالين داخل مصر، بعد أن احتلت مصر المركز الثالث على مستوي العالم فى النمو الاقتصادي.

وتابعت لرئيس التنفيذي للغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن أنّ بيئة ومناخ الاستثمار أو ريادة اﻷعمال لا تفرق بين الرجل والمرأة سواء داخل أو خارج مصر، وأنّ بريطانيا لديها خبرة كبيرة فيهما.