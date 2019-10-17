تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات في عدد من البنوك المختلفة، اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.91 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة نحو 20.64 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.57 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو4.31 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، وفي بنك البركة نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع.