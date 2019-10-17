قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه بداية من، اليوم، سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وحتى منتصف الاسبوع المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج"صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الانخفاض سيكون بمعدل درجتين عن الأيام الماضية على أغلب المدن والمحافظات، وذلك بسبب تأثر مصر بكتلة هوائية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 31 درجة.

وتابع شاهين، أن فرص سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة، ستقل عن الأيام الماضية في مناطق طور سيناء ووأبو سمبل بسبب انخفاض شدة الرياح، وستكون حالة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين.

كما نفى شاهين كل الأنباء المتداولة عن وجود فرص لسقوط الامطار على القاهرة خلال اليومين المقبلين.