عقد الدكتور علي عبدالعال عضو مجلس النواب، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدولة الشقيقة والصديقة، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وتوحيد الرؤى البرلمانية حول القضايا التي تهم المصالح المصرية، على هامش اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي.

وخلال لقائه مع ريبكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندي، أكّد "عبدالعال" على العلاقات الوطيدة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، كما استعرض خلال اللقاء ثوابت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي بما يدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

عبدالعال يستعرض ثوابت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال لقائه رئيسة برلمان أوغندا

وأكّد رئيس البرلمان، استمرار الدعم المصري لأوغندا لتدريب الكوادر الأوغندية ومشروعات التنمية التى تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، متابعًا "لديكم أشقاء في مصر وليس أصدقاء".

عبدالعال لـ"كاداجا": لديكم أشقاء في مصر وليس أصدقاء

وأشار "عبدالعال" إلى دعم مصر الكامل للنشاط الاقتصادي الأوغندي، وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية في أوغندا، لافتًا إلى أنَّ النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة المشتركة المصرية الأوغندية، داعياً لتفعيل مخرجاتها بما يصب في صالح تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكّدًا أهمية التركيز على البنية التحية في أفريقيا وفق مع أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيسة البرلمان الأوغندي تعبر عن تقدير بلادها لمصر للسيسي

بدورها، أكّدت رئيسة البرلمان الأوغندي تقديرها لمصر وللرئيس السيسي الذي استقبلها في القاهرة وللأشقاء في مصر، مبينة أنَّ العلاقات مع مصر وثيقة وقوية وتاريخية ونأمل لها المزيد.

وخلال لقائه كينيث لوساكا رئيس مجلس الشيوخ الكيني، أعرب عبدالعال عن تقديره للتنامي المضطرد الذي تشهده العلاقات المصرية الكينية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة التي أجرها بها إلى كينيا يوليو الماضي، والتي مثلت بناءً إيجابياً على حالة الزخم التي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأكّد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وكذا تفعيل التعاون في المجال الصحي والدواء في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعالجة مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي".

رئيس البرلمان يؤكد استعداد مصر لدعم أجندة الرئيس الكيني لدعم بلاده

وأبدى "عبدالعال"، خلال اللقاء استعداد مصر لدعم أجندة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الداخلية والمتمثلة في قطاعات الصحة والطاقة عبر الربط الكهربائي وإنشاء السدود بما يدعم البنية التحتية للدولة الكينية ويعزز أواصر العلاقات المصرية الكينية في كل المجالات.

فيما أثنى رئيس مجلس الشيوخ الكيني على دور "عبدالعال" المتوازن في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، موضحًا أنَّه يمثل صوتا للعقل داخل هذه اللجنة وبالتالي فإنه لا يعتبر ممثلاً للمجموعة العربية فحسب بل للمجموعة الأفريقية أيضا داخل اللجنة التنفيذية.