قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة، بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين وابتزازهم، من خلال اختراق حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بالاشتراك مع شخص آخر هارب، وتبين ارتكابهما 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين.

ترجع أحداث الواقعة، بتلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغات من ثلاثة مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، والمعنونة "حورس"، بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة، من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم مادياً.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، عن قيام شخصين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما للنصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، للحجز في الفنادق السياحية، نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل مبالغ الحجز عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا اختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وابتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتحرى عنهما، وضُبط أحدهما بمحل إقامته وجارى ضبط الآخر، وبالتفتيش تم العثور على هاتف محمول ولاب توب و10 خطوط محمول، المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها والتى يقوم بإدارتها من خلال حسابه الشخصي، وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجني عليهم للاتفاق على مبلغ الحجز وإيصالات تحويل المبالغ المالية. وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثاني الهارب، بارتكاب الواقعة المشار إليها و22 واقعة مماثلة بذات الأسلوب.وحُرر المحضر اللازم.