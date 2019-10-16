تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمعنونة "حورس" كذا مستخدمي أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم في الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديا.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام "شخصان مقيمان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للحجز في الفنادق السياحية، وذلك نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا اختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وابتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جارى ضبط الآخر"، وبالتفتيش تم العثور على "هاتف محمول - لاب توب - عدد "10" خطوط محمول المستخدمين في ارتكاب الوقائع المُشار إليها"، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها، والتي يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصي الخاص به، وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجني عليهم للاتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.

بمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثاني "الهارب" بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعدد 22 واقعة مماثلة بذات الأسلوب.