"مكافحة الفقر" واحدة من أولويات الدولة المصرية، تمثلت في العديد من المشروعات التي نفذتها وتنفذها الحكومة، ويأتي مشروع القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وتوفير مساكن آمنة للمواطنين على رأس مشروعات الدولة لمكافحة الفقر.

ويحتفل العالم اليوم بـ"اليوم العالمي للفقر"، الذي يرجع تاريخ الاحتفال به ليوم 17 أكتوبر من 1987، حين اجتمع ما يزيد على مئة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

ويعد "صندوق تطوير المناطق العشوائية"، من الأماكن التي تكافح الفقر من خلال توفير مساكن آمنة، من خلال تطوير المناطق غير المخططة، وهادفا إلى التنمية العمرانية الشاملة لوقف الهجرة من الريف للمدن ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، من خلال تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حسب الموقع الرسمي للمشروع.

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات اليوم، إنّ الصندوق أنشأ مشروع روضة السيدة زينب في 816 وحدة سكنية.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أنّ مشروع روضة السيدة زينب يتضمن خطة لإعادة مصر القديمة إلى عهدها السابق، ويشمل 5 مراحل مختلفة لتحسين الصورة البصرية.

أبرز مشروعات تطوير العشوائيات التي نفذها الصندوق:

- منطقتى "خيام الإيواء والشيخ مصلح " في حي شبرا الخيمة والخانكة بمحافظة القليوبية: وهما منطقتان من المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية، حيث تكومت عشش ومخلفات بناء على أراض أملاك خاصة.

- منطقة "المعمارية - البصيلية بحري" محافظة أسوان، وهي منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، تعاني من خطر خط كهرباء هوائي منطقة على أراضي أملاك خاصة مساحتها 6.3، وعدد وحداتها 46.

- مناطق "أملاك خاصة - قوص " محافظة قنا: وهي مناطق غير آمنة من الدرجة الثالثة حيث إنها تتعرض لخطر التواجد قرب خط كهرباء هوائي، في منطقة جنوب مصنع السكر مساحتها 5.5 فدان ووحداتها 54 وحدة في منطقة شرق محطة المياه مساحتها 1.2 فدان ووحداتها تبلغ 75 وحدة، ومنطقة نجع فيران مساحتها 1.6 فدان ووحداتها تبلغ 155 وحدة، ومنطقة التوهة مساحتها 3.2 فدان ووحداتها تبلغ 160 وحدة.

- منطقة (صندفة – أبوشاهين) مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية: تم التطوير الذاتي وتم تعديل المنطقة لتصبح منطقة غير مخططة تحتاج إلى أعمال صرف صحي ومياه وإنارة ورصف، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق ومحافظة الغربية وتوفير الدفعة الأولى والثانية للبدء في تطوير منطقتي صندفة وأبوشاهين غير المخططين طبقا للمقايسات الواردة من المحافظة، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الصرف الصحي والمياة والأنترلوك والإنارة والرصف.

- مشروع تطوير منطقة مشربية غيث والشيخ ميمون مدينة الخارجة – محافظة الوادي الجديد: وهي منطقة غير مخططة (قلب المدينة) وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا بإجمالي سكان نحو 2000 نسمة، تعاني المنطقة من تدهور حالة المرافق (صرف صحي - مياه شرب - الطرق - إنارة) وتم الانتهاء من المشروع وجار التسوية.

- تطوير منطقة أبوتلات حي العجمي في محافظة الإسكندرية: وهو مشروع تنفيذ خطة عاجلة ومؤقتة لخفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبو تلات بحي العجمي، وأسندت المحافظة بإسناد الأعمال لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وتم الانتهاء من تنفيذ تركيب (3) بدالات لخفض منسوب المياة الجوفية.

ولا تزال عشرات المشروعات جار العمل بها حيث من المخطط الانتهاء بشكل نهائي من المناطق العشوائية في مصر بحلول 2030.

مشروعات منفذة في إطار بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر:

تم تطوير 17 منطقة في محافظة القاهرة، تمثلت في مناطق مربع شارع البترول وشارع الشيخ منصور بحي المرج، ومنطقتي عين شمس الجنوبية والشمالية بحي عين شمس، ومنطقة الأباجية بحي الخليفة، وعزبة أبوحشيش بحدائق القبة، ومنطقة أبو ليلة ومتفرعات أحمد خليل بحي الزاوية الحمراء، ومناطق متفرقة بمنشأة ناصر، ومنطقة كوتسيكا بحي طرة، وعزبة خير الله وجزيرة دار السلام بحي دار السلام، ومنطقتي الخبيرى وعزبة نافع بحي المعادي، ومنطقة جرجس العسال بشبرا، ومناطق تقسيم مكة وسوق أسبيكو وسوق النيل العشوائي 22 محلا بحي السلام أول، فضلا عن منطقة عزبة الهجانة شرق مدينة نصر.

وتطوير 15 منطقة عشوائية بمنطقة حلوان شملت مناطق مدينة الهدى وركن حلوان وعزبة الوالدة وعرب الوالدة وأرض الدواجن ومنشية عين حلوان بين العزبتين، ومنشية السلام خلف الحميات وعرب راشد الغربية وعرب أبو دحروج، وتطوير كورنيش كفر العلو وأرض الجنينة وعرب كفر العلو وعرب البراوي وأرض اللواء بكفر العلو.

و13 منطقة من عزبة الصعايدة إلى أرض اللواء بالجيزة: شملت مناطق مربع زكي مطر ومنطقة عزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة شمال الجيزة، ومنطقتي بحري البلد وعزبة المفتي بالوراق، وأبوقتادة ببولاق الدكرور، والعجوزة القديمة خلف مستشفى الشرطة، ومنطقتي أرض اللواء والطالبية القديمة بالعمرانية، ومناطق كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بحي الهرم، ومنطقة الرقعة جنوب الجيزة.