قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنّ الصندوق أنشأ مشروع روضة السيدة زينب في 816 وحدة سكنية.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة ten الفضائية، أنّ مشروع روضة السيدة زينب يتضمن خطة لإعادة مصر القديمة إلى عهدها السابق، ويشمل 5 مراحل مختلفة لتحسين الصورة البصرية.

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات أنّ مراحل المشروع تشمل منطقة مثلث ماسبيرو، والسيدة زينب، وعدد من مناطق مصر القديمة، إذ يقام على مساحة 7.5 فدان، لافتا إلى أنّ كل منطقة سيتم تجديدها بطراز معماري يليق بها، إذ يشمل على سبيل المثال تطريز شوارع السيدة زينب بطراز القاهرة الفاطمية، ,منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون على الطراز الخديوي.