لقيت سيدة مصرعها اليوم، بعد انقلاب السيارة التى كانت تقودها في ترعة أمام مقابر مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحة أرقام " 209176 ملاكي دقهلية" في الترعة المارة من أمام مقابر طلخا.

انتقل ضباط المباحث و سيارة إسعاف إلي مكان البلاغ، وبالفحص، تبين مصرع سيدة كانت تقود السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيدها ولم يستدل على شخصيتها. جري نقل الجثة إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.