مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

أعلنت شركة إكسيد تنظيم يوم مفتوح للتقدم لوظيفة خدمة باللغة الألمانية، الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الحالي، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، بمبنى شركة "أكسيد" في القرية التكنولوجية بالمعادي.

وقال ماجد أشرف مسؤول التوظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة Hr Recruitment Specialist لـ"الوطن"، إنّ مرتبات الوظائف هي 8893 جنيها بشكل ثابث، و4500 جنيه بشكل متغير وفق العمل.

شروط التقدم للوظائف التي أعلنت عنها إكسيد

وجاءت الشروط المطلوبة في المتقدمين كالتالي:

الحصول على مؤهل عال.

تحدث اللغة الألمانية بطلاقة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

القدرة على تحمل المسؤولية في العمل.

على أن يكون العمل 5 أيام في الأسبوع ويومين إجازة أسبوعية، وساعات العمل 9 ساعات تتضمن ساعة راحة، ويوفر العمل للحاصلين على الوظائف تأمينات صحية واجتماعية.