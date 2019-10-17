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إدراج اسم فتحي رضوان وزير الإرشاد الأسبق ضمن مشروع "عاش هنا"

إدراج اسم فتحي رضوان وزير الإرشاد الأسبق ضمن مشروع "عاش هنا"

عاجل.. الذهب يتراجع جنيهين في منتصف التعاملات

عاجل.. الذهب يتراجع جنيهين في منتصف التعاملات

السيسي يطمئن المصريين: نظام التعليم الجديد تم دراسته جيدا.. "مش هنضيع ولادنا"

السيسي يطمئن المصريين: نظام التعليم الجديد تم دراسته جيدا.. "مش هنضيع ولادنا"

السعودية تقفز للمرتبة الـ25 عالميا في مجال براءات الاختراع

السعودية تقفز للمرتبة الـ25 عالميا في مجال براءات الاختراع

الصين تمنح أول رخصة لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار

الصين تمنح أول رخصة لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار

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مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

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