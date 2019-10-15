نشرة التوظيف.. وظائف بـ"اتصالات" وجهة حكومية وبنوك والعربية للطيران

استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض عددًا من الوظائف الشاغرة ببعض الهيئات والبنوك والشركات، كالتالي:

وظائف شاغرة في الكهرباء.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الكهرباء عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وظائف شاغرة في عدد من قطاعاتها، وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل النشرة الأسبوعية للتوظيف "طور وغير"

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، النشرة الأسبوعية للتوظيف "طوّر وغيّر" للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 1750 حتى 8 آلاف جنيه.

"العربية للطيران" تعلن عن وظائف ضيافة جوية للمصريين

أعلنت الشركة العربية للطيران حاجتها إلى وظائف ضيافة جوية للمصريين من الجنسين من المقيمين بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 15أكتوبر وحتى الخميس الموافق 17 أكتوبر الحالي.

شروط وطريقة التقديم لوظائف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، ويشترط الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك أبو ظبي الأول حاجته لشغل عدة وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، ويشترط الخبرة والحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

اتصالات تعلن وظائف شاغرة بـ3 محافظات.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة اتصالات عبر الموقع الرسمي لها وظائف شاغرة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.