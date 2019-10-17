أهدى 5 طلاب من كلية طب القوات المسلحة، درع الكلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من الكلية بمركز المنارة في التجمع الخامس.

ووجّه الطلاب كلمة للرئيس السيسي: "سيادة الرئيس، حين شرفنا بالالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة، أخذنا على عاتقنا أعظم واشرف مهمتين، وهما حماية الوطن والدفاع عن أرضه ومعالجة وتخفيف الآلام عن أبنائه، واليوم ومع تخرج أول دفعة فنحن على أتم الاستعداد أن نؤدي مهامنا على الوجه الذي يعزز شأن ومكانة الوطن، ونعاهدكم أن نكون على قدر المسؤولية تطبيقا لما تعلمناه، وتحقيقا لشعار كليتنا، وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نقدم لسيادتكم درع كلية الطب بالقوات المسلحة تعبيرا عن انتمائنا وولائنا لوطننا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.