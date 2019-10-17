هنأ المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة وجميع أعضائها، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجميع مستشاري المحكمة، بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، ومرور خمسين عاما على إنشاء اول محكمة دستورية منذ عام 1969.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة الدستورية أضافت أحكاما ومبادىء دستورية عظيمة حافظت على الحقوق والحريات ومبادىء حقوق الإنسان وغيرها من المجالات القانونية تصويبا لبعض النصوص المخالفة للدستور وتفسيرا لغيرها من النصوص التي غمض عند التطبيق معرفة مقاصدها ومعانيها فكانت تلك الأحكام نورا يهتدي به العاملون في محراب العدالة من قضاة ومتقاضين وفقهاء القانون وعونا للسلطة التشريعية في تصحيح النصوص التي اعتراها مخالفة دستورية وتدارك الوقوع في مثل تلك المخالفات فيما يصدر من قوانين جديدة.