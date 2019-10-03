أرسل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، خطاب شكر لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، على الدور الذي تضطلع به الهيئة في الزود عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.

وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء الإداري فى الطعن رقم 22985 لسنة 15 ق، ترتب عليه حصول المحافظة على مبلغ 28 مليون جنيه، كانت معرضة للضياع.

كما جرى تسوية منازعة بين المحافظة والغرفة التجارية، ترتب على تسويتها حصول المحافظة على مبلغ 13 مليونا و932 ألف جنيه.

وقال المستشار حاتم عبدالعال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام للهيئة، إن صقر أشاد بالجهد الذي تبذله الهيئة بالمحافظة متمثلة في المستشار عبدالحميد عبدالجليل نائب رئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى، والمستشار أحمد إسماعيل عزب نائب رئيس الهيئة، في تسوية المنازعات المعروضة وديا.

وأضاف عبدالعال، في بيان للهيئة، أن المحافظ أكد تقديره لما تقوم به الهيئة من جهد مشكور في ممارستها الاختصاص الدستوري الخاص بالتسوية الودية للمنازعات.