قال الشيخ مولود دودتيش، مفتي صربيا، إن "الإسلام جاءنا من مصر عن طريق التجار المصريين، الذين مثلوا سماحته في معاملاتهم".

وأضاف، خلال مؤتمر إطلاق وزارة الأوقاف لحملة "هذا هو الإسلام" بـ 20 لغة لتوضيح صحيح الدين، أن حملة الأوقاف المصرية جاءت في وقت مهم، خاصة أنها منطلقة من مصر بلد الوسطية.

وأكد علي جمال باغورا، وزير الشئون الدينية الغيني، أن شمول حملة الأوقاف دول العالم كله فكر رشيد، ومنهج وسطي سديد، ورؤية ثاقبة، وفهم صحيح للإسلام.

وقال الدكتور عبد الله فدعق، الكاتب والمفكر السعودي، إن اهتمام وزير الأوقاف المصري بالشأن الإسلامي العالمي العام لم يقف عند حدود الشأن المصري، إنما صار اهتماما بالشأن الإسلامي العالمي العام وهو اهتمام ملحوظ وموضع تقدير، "ونحن معكم في هذه الحملة التي تهدف لبيان الوجه الحضاري المشرق لديننا الحنيف".