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توقعات بهدوء أسعار الحديد بعد فرض الرسوم الوقائية مقارنة بشهر سبتمبر

توقعات بهدوء أسعار الحديد بعد فرض الرسوم الوقائية مقارنة بشهر سبتمبر

الرئيس الصيني يدعو للتكاتف مع الدول العربية لتعزيز التنمية الإعلامية

الرئيس الصيني يدعو للتكاتف مع الدول العربية لتعزيز التنمية الإعلامية

نشرة أخبار تركيا.. مقتل 673 كرديا في العدوان التركي على سوريا

نشرة أخبار تركيا.. مقتل 673 كرديا في العدوان التركي على سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال غرب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال غرب قطاع غزة

صحة الغربية: لا يوجد حالات إصابة بالاتهاب السحائي والأمصال متوفرة

صحة الغربية: لا يوجد حالات إصابة بالاتهاب السحائي والأمصال متوفرة

عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعلن تحرير بعض الأسرى

عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعلن تحرير بعض الأسرى

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توضأ وصلى العصر ثم قُتل.. أهل محمود البنا يروون اللحظات الأخيرة قبل الجريمة

توضأ وصلى العصر ثم قُتل.. أهل محمود البنا يروون اللحظات الأخيرة قبل الجريمة

مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

الكيلو بـ70 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم في 4 محافظات

الكيلو بـ70 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم في 4 محافظات

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

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