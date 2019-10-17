شاركت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران في رعاية الدورة السادسة لمعرض المنتجات المصرية المقام حاليا في مدينة أربيل بالعراق، والمقام في الفترة من 16 -27 أكتوبر 2019، في إطار الدور القومي لمصر للطيران في تعزيز أواصر وعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول العربية، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في المعرض للمساهمة في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر والعراق، ما يعد فرصة متميزة لعرض المنتجات المصرية المختلفة ويساهم في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وتفقد جناح مصر للطيران، أحمد حارس القنصل العام المصري في أربيل، وأسامة محيي الدين القنصل التجاري المصري، ومحمد إبراهيم شاكر ملحق مالي وإداري بقنصلية جمهورية مصر العربية، إضافة إلى سرو ديزي رئيس اتحاد مقاولي كردستان، ودارا الخياط رئيس اتحاد الغرف التجارية بإقليم كردستان، وسوران قادر المدير التنفيذي لمركز أربيل الدولي.

وأشاد الحضور ومنظمي المعرض بدور مصر للطيران بإقليم كردستان برئاسة هاني حسني وأحمد زهران مدير المحطة، ومحمد فرح المدير المالي، في تقديم التسهيلات اللازمة لسفر منظمي المعرض ونقل المنتجات المصرية.

يذكر أنّ شركة مصر للطيران تُسير حاليا 5 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة بغداد، و4 رحلات أسبوعيا إلى أربيل في العراق.