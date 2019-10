لم تخفت حالة الهجوم على النسخة الجديدة من فيلم "The Lion King" رغم وجوده في دور العرض السينمائي لمدة جاوزت الـ13 أسبوعًا، محققا إيرادات وصلت إلى مليار و650 مليون دولار، حسب موقع "موجو بوكس أوفيس"، وكان المغني الإنجليزي إلتون جون أحدث مهاجمي الفيلم، وذلك في حواره مع مجلة "جي كيو"، التي نقلها موقع "فارايتي".

وقال الموسيقي إلتون جون الحاصل على جائزة أوسكار، إنَّه لم يحب النسخة الجديدة من فيلم "الأنميشن"، واصفًا الموسيقى الخاصة بالفيلم بـ"خيبة أمل كبيرة"، متابعًا: "أعتقد أنهم أفسدوا الموسيقى، حيث كانت جزءً كبيرًا من الأصل ولم يكن للموسيقى الموجودة في الفيلم الحالي التأثير نسه، لقد فقد السحر والبهجة".

وأضاف "جون": "لم يكن للموسيقى التصويرية نفس التأثير الذى حققته النسخة الأولى قبل 25 عامًا تقريبًا، حيث كان أفضل ألبوم مبيعًا فس عام إنتاجه، ولكن الموسيقى التصويرية الجديدة خرجت من القوائم، رغم النجاح الهائل للفيلم في شباك التذاكر".

يُذكر أنَّ إلتون جون تولى تأليف وتنفيذ عدد من الأغاني لفيلم الرسوم المتحركة الأصلي لعام 1994، بما في ذلك أغاني "Circle of Life" و"I Just Can't Wait to Be King".

أما النسخة الجديدة من "The Lion King" تحمل توقيع المخرج جون فافرو، وأداء أصوات الفنانين: دونالد جلوفر، جيمس إيرل جونز في دور "موفاسا" الذي قدمه في النسخة الأولى، إضافة إلى بيونسيه، سيث روجين، وبيلي إيتشنر، والملحن هانز زيمر الذي عمل على الإصدار الأول من الفيلم.