للأسبوع الثامن على التوالي، يستمر فيلم "The Lion King" في التواجد بقائمة أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر العالمي، حيث احتل المركز الرابع.

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات وصلت إلى مليار و601 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 260 مليون دولار.

النسخة الجديدة من "The Lion King" تحمل توقيع المخرج جون فافرو، وأداء أصوات الفنانين: دونالد جلوفر، جيمس إيرل جونز في دور "موفاسا"، الذي قدمه في النسخة الأولى، إضافة إلى بيونسيه، سيث روجين، وبيلي إيتشنر، والملحن هانز زيمر الذي عمل على الإصدار الأول من الفيلم.

انتقادات وجهت للفيلم:

معظم الانتقادات التي وجهت للفيلم تعلقت بالصورة الحية التي قدمها المخرج جون فافريو، حيث جعل الفيلم أقرب إلى الأعمال الوثائقية، والفيلم يعد إنجازًا على المستوى المرئي، لكنه يفتقر السرد إلى الطاقة والروح التي جعلته محبوبًا منذ البداية.