أكد نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، الاهتمام الذي توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقًا واعدة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر، ممثلة في شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما في ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتي أسهمت في تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات في مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.