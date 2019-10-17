أعرب وزير الخارجية، خلال لقائه رئيسة مجلس النواب اللاتفي "إينارا مورنيس"، اليوم، عن التطلع إلى تطوير العلاقات في شتى المجالات خلال الفترة القادمة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة اعتزازهما بالعلاقات المصرية اللاتفية المتميزة على كافة الأصعدة.

وأشار وزير الخارجية، إلى تطلعه لأن تسفر زيارته الحالية للعاصمة اللاتفية ريجا عن نتائج ملموسة تدعم مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأوضح حافظ، أن الوزير تناول مع رئيسة البرلمان اللاتفي أهمية دفع التعاون البرلماني بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية كذلك الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع.

وجرى التطرق خلال اللقاء إلى التعاون بين البلدين في المجال الثقافي، حيث أشارت رئيسة البرلمان إلى الأهمية التي توليها بلادها للتعاون مع مكتبة الإسكندرية، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالي.

واهتمت رئيسة البرلمان بالتعرف على تقدير مصر لمجريات التطورات فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، حيث أثنت على المواقف المصرية الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، تناول اللقاء الأوضاع في سوريا، حيث شدد الوزير شكري على إدانة مصر للعدوان التركي على الأراضي السورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن "مورنيس" أعربت عن تطلع لاتفيا إلى افتتاح سفارة مصرية في ريجا، منوهة بأهمية السفارة اللاتفية بالقاهرة بالنسبة إلى بلادها كونها السفارة الوحيدة بأفريقيا.