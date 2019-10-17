قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كل من تركيا وإسرائيل وبلجيكا التي بدأها، أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم 19 أكتوبر الجاري تستهدف لقاء القادة في تلك الدول ومناقشة التحالفات الأمريكية القائمة معها منذ فترة طويلة.

وأشارت المتحدثة إلى أن بومبيو سيلتقي اليوم الخميس ومعه نائب الرئيس مايك بنس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة لمناقشة الوضع في شمال شرقي سوريا.

وأضافت أورتاجوس، أن بومبيو، سيتوجه بعد ذلك إلى القدس في 18 أكتوبر حيث سيلتقي برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات في سوريا والحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقالت إنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيغادر الوزير متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث سيلتقي مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمناقشة قضايا الأمن عبر الأطلسي والأهداف الأمريكية للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والقادة في الحلف.