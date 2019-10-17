يشارك الفيلمان المصريان "عمى ألوان" و"يوم وليلة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، الذي ينطلق بدولة المغرب الشقيقة غدا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، ويفتتح غدا الفيلم الروائي الطويل (يوم وليلة) فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان، وتدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الإجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرضون لها.

الفيلم بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، تأليف يحيي فكري، وإخراج أيمن مكرم.كما ينافس ضمن مسابقه الأفلام القصيرة فيلم "عمى ألوان" للمخرجة منه إكرام، وتدور أحداثه في 11 دقيقية حول مصريين يلتقيان بالصدفة في الخارج، يكتشف‭ ‬كلاهما‭ ‬أنهما‭ ‬لا‭ ‬يمتلكان‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬مشترك، ‬رغم‭ ‬أنهما‭ ‬يأتيان‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البلد، ‬ويتناول‬ الفيلم‭ ‬مفاهيم‭ ‬الطبقية والاجتماعية من خلال وجهتي نظر البطلين المختلفة.

في سياق آخر، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان الدولي للشعر بولاية "توزر" التونسية خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة مصر، وأوضحت وزارة الثقافة التونسية - في بيان اليوم- أنه سيتم عقد الدورة الجديدة تحت عنوان "الشعر الصوفي والفنون المجاورة" بمشاركة شعراء ونقاد من تونس وعدد من الدول العربية والأجنبية وهي: المغرب والجزائر وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق ومالي ونيجيريا وإسبانيا وإيطاليا وبولونيا وألبانيا والأرجنتين وفنزويلا.