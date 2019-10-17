أكد وزير الخارجية اليوم، حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق، وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس إيجليس ليفيتس رئيس جهورية لاتفيا له، حيث يقوم بزيارة إلى ريجا.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، له إن وزير الخارجية، نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللاتفي، مؤكدا تقدير مصر للتعاون مع لاتفيا، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "حافظ" أن وزير الخارجية، شدد على تطلع مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع لاتفيا في مختلف القطاعات، مستعرضا عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف لتحقيق قفزات تنموية كبيرة، ومنوها بوجود فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أكد للرئيس اللاتفي حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق وضرورة العمل على إنشاء آلية تعاون تشمل مصر ودول البلطيق الثلاث "ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا" من خلال صيغة B3 + Egypt.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ليفيتس أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، مرحبا بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، كما حرص على الاستماع للرؤى المصرية حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وأشاد الرئيس اللاتفي بدور مصر الحيوي ومواقفها المتوازنة التي تمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد على التطلع لأن تفتتح مصر سفارة لها في ريجا، مشيداً بدور سفارة بلاده بالقاهرة في تعزيز العلاقات بين البلدين.