تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجراء عمليات جراحية في العيون، لعدد من المواطنين بمستشفى قنا العسكري، ضمن القوافل الطبية التي نفذتها مؤسسة مصر الخير، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في قريتي الحاج سلام والدهسة بمركز فرشوط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد محافظ قنا، أن مؤسسة مصر الخير، نظمت قافلة رمد، يوم 19 سبتمبر الماضي، بالوحدة الصحية لقرية الدهسة، تم خلالها توقيع الكشف على 503 مواطنين من أهالي القرية، وصرف علاج لـ 369 مواطنا، فيما تم تحويل 98 حالة لإجراء عمليات بمستشفى قنا العسكري، كما تم صرف 112 نظارة طبية.

وأشار إلى أنه في يوم 20 سبتمبر، نظمت قافلة رمد بالجمعية الخيرية الشاملة في قرية الحاج سلام، وُقِّعَ خلالها الكشف على 290 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج لـ 225 آخرين، وتحويل 37 حالة لجراء عمليات عيون بمستشفى قنا العسكري، وصرف 46 نظارة طبية.

وتنفذ كلا من وزارتي "التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي" وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتستهدف المبادرة 12 قرية في محافظة قنا، وهي قرى "بلاد المال بحري، الحبيلات الغربية، سمهود، الشرقي سمهود، العمرة" بمركز أبو تشت، وقريتي "الدهسة والحاج سلام" بمركز فرشوط، وقرى "السمطا بحري، السمطا قبلي، أبو مناع قبلي، نجع عزوز، نجع سعيد" بمركز دشنا.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القري الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

كما تهدف أيضا إلى إتاحة فرص عمل في القرى، من خلال مشروعات كثيفة العمالة، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان، وإعلاء قيمة الوطن.

رافق محافظ قنا خلال جولة المتابعة، كل من، حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد عمران محمد ‪‎‪المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، والرائد طبيب محمود محمد فهمي مدير المستشفى العسكري.