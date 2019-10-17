قررت نيابة مصر القديمة، إحالة طفل تابع لجمعية رعاية أيتام في مصر القديمة، إلى مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان تعرضه لاعتداءات جنسية أم لا.

وكانت النيابة قد قررت حبس عاطل بتهمة هتك عرض الطفل، وألقي القبض عليه بعد أن رصدته الكاميرات في محيط الدار بصحبة الطفل، كما أحيل المتهم إلى الطب الشرعي أيضًا لتحليل عينة من دمائه لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، بعد أن تنصل من جريمته.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل خروج الطفل من الدار لشراء بعض احتياجاته الشخصية، واعترض طريقه، واستدرجه معه إلى مكان خال من المارة، وما أن اطمأن لعدم مشاهدة أحد له، أخرج سلاحا أبيض "سكين" وهدد المجني عليه به واعتدى عليه.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، عن أن الطفل يتيم، وعمره 13 عاما، وتتولاه إحدى جمعيات رعاية الأيتام في منطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وكشف الطفل عن تفاصيل الواقعة عندما توجه في اليوم التالي إلى المدرسة الخاصة بالجمعية الأهلية، روى لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشدها لمكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضرا رسميا بالحادث.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من إحدى المدرسات جمعية أهلية لرعاية الأيتام، يفيد بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب علي يد شخص خارج الجمعية، وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، وبناء على وصف الطفل للمتهم، أمكن الوصول إليه وضبطه، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة