قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن 290 مراقب صحي ومفتش أغذية سيتم انتدابهم إلى هيئة سلامة الغذاء، موضحًا أن تلك الخطوة هي بداية حصاد الجهد النقابي المتواصل منذ سنوات، لضمهم للهيئة، ونقل تبعية عملهم إليها، وهي بداية فقط لانتقال باقي مراقبي ومفتشي الأغذية على مستوى الجمهورية إلى الهيئة.

وأضاف أحمد الدبيكي، أن خطوات نقل باقي مفتشي ومراقبي الأغذية إلى الهيئة ستحدث في أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع نقل الصلاحيات إلى الهيئة من الوزارات المختلفة ومن بينها الصحة، تنفيذا لنص المادة رقم 4 من قانون هيئة سلامة الغذاء رقم1 لسنة 2017، والصادر في يناير 2017، والذي ينص على نقل كافة العاملين في هذا المجال من الوزارات والهيئات المختلفة إلى هيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد نقابي من العلوم الصحية، مع مايسة حمزة، وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور العشرات من مراقبي الأغذية من فنيي العلوم الصحية، بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية وأعضاء نقابة العلوم الصحية، وذلك بمقر الإدارة بإمبابة محافظة الجيزة.