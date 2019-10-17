مصرع أحد أعضاء سفينة حبيبة بعد إحتراقها في ميناء دمياط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، السيطرة على الحريق الذي نشب في السفينة "حبيبة M"، بالميناء، حيث أسفر الحريق عن وفاة فرد واحد من طاقم السفينة، مصري الجنسية، وتدخلت الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بمساعدة سيارات الحماية المدنية، وجاري حاليا أعمال التبريد والمتابعة.

وكان حريق محدود شب اليوم في كابينة القيادة الخاصة السفينة، أثناء تواجدها بالميناء، والتي تحمل علم توجو، والمتراكية على رصيف رقم 9، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن السفينة كانت وصلت إلى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.