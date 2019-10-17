بالفيديو.. وكيل الصحة بالإسكندرية: الحديث عن وجود التهاب سحائي شائعات

وجه الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نصيحة إلى أولياء الأمور، بعدم الانجراف وراء الشائعات، منوها إلى أن الجميع يجب يشعروا بالاطمئنان، حيث أنه لا توجد أي حالات التهاب سحائي في المستشفيات.

وقال "عثمان"، خلال "لايف" بثه عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، إن المديرية تلقت مساء يوم الإثنين الماضي، بلاغا عبر الخط الساخن، يفيد بوجود طفلة مصابة باشتباه التهاب سحائي، الأمر الذي أثار فزع أولياء الأمور والأهالي.

وأوضح أنه جرى تشكيل فريق على أعلى مستوى من وزارة الصحة والمديرية بالإسكندرية، للانتقال إلى المدرسة، وكان التشخيص المبدئي الموجود على تذكرة الطفلة، إصابتها بالتهاب سحائي، الأمر الذي يحتمل الثبوت أو النفي، وليس تشخيصا تأكيديا.

وأشار إلى أن نتيجة التحاليل النهائية كانت سلبية، حيث أنه ظهرت حالة أخرى ثبت نتائجها سلبية، ولكنها توفت نتيجة إصابتها بمرض فيروسي، ليس له علاقة بالالتهاب السحائي الوبائي، لافتا إلى أن تقارير مستشفى الشاطبي الجامعي أثبتت خطأ ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود إصابات بالالتهاب السحائي.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن هناك خطة تطعيمات تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وهي مؤسسة مراقبة لجميع أعمالنا المثبتة بشهادات الميلاد من اليوم الأول في حياة المولود وحتى سن الشباب، ويتناول الطفل جرعات ضد الإصابة بالالتهاب السحائي في المراحل التعليم الأولية.

وأكد أنه لسنوات طويلة، لا يوجد انتشار لهذا الوباء داخل جمهورية مصر العربية، كما أن جميع التطعيمات توفرها وزارة الصحة مجانا بالوحدات الصحية، والإجبارية المرورية على جميع المدارس، مردفًا: "أنا ليا حفيدتين وموجودين في المدرسة وبيحضروا، ومتغيبوش، ولا داعي للخوف والفزع، وعايز إننا نطمن".

ولفت إلى العمل يجري على كيفية إعطاء تلك التطعيمات، وكذلك التطعيمات المنشطة، وفقًا لخطة مجدولةيجرى وإشراف من منظمة الصحة العالمية.

وتطرق في حديثه، إلى سبب وفاة الطفلة "كارما مصطفى"، والذي تمثل في الإصابة بمرض فيروسي أصابها من الإمعاء وحتى المخ، فأعطي أعراض غيبوبة من تشنجات وقئ، وهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وذلك شيء آخر غير الإصابة بالالتهاب السحائي.

وأكد، أنه لا داعي للسماح بمنح الإجازات، موضحا أنه مع اتباع كل الوسائل الاحتياطية، إلى جانب التهوية الجيدة للفصول، يمكن أن يطهر أي مكان ينتقل فيه العدوى عن طريق التنفس.

كما أشار إلى أنه لا يوجد تطعيم معترف به، إلا التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، وهي موجودة مجانا، منوها بضرورة عدم استخدام التطعيمات الموجودة في الأسواق وبأسعار خيالية.

وبشأن الأطفال الذين تغيبوا عن المدارس ولم يحصلوا على تطعيمات، أوضح أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ستوفر لهم تطعيمات في أماكنهم، مطالبا الأهالي بالتواصل مع المديرية لبدء الإجراءات اللازمة.