قدم خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، والفنان محمد الشنقنقيري، واجب العزاء في وفاة الدكتور بهي الدين عبد الحميد مرتجي، ابن عم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقام مراسم العزاء بمسجد عمر مكرم، وشيعت الجنازة الاثنين الماضي بعد صلاة الظهر.

وتوفي صباح الاثنين الماضي، ابن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلن خالد مرتجي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" خبر الوفاة، وأنه قد شيعت الجنازة بعد صلاة الظهر، وأن العزاء سيكون اليوم الخميس 17 أكتوبر بمسجد عمر مكرم.